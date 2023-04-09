Футболист напал на девушку-арбитра в чемпионате Украины и был удален с поля. Видео

Полузащитник "Полесья" Вадим Червак получил прямую красную карточку за нападение на главного арбитра Софию Причину. Инцидент случился в матче чемпионской группы Первой лиги против "Металлурга" из Запорожья.

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На последних секундах основного времени 24-летняя рефери не увидела нарушения в штрафной у хавбека "Металлурга" Александра Снижко на игроке "Полесья" Артеме Козаке. Это вызвало бурное возмущение у остальных футболистов житомирского клуба, которые требовали пенальти.

Червак налетел на Причину и сильно толкнул ее в спину, за что был сразу удален.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:2, что стало первым поражением "Полесья" в сезоне. В турнирной таблице команду из Житомира обошла киевская "Оболонь".

Как сообщал OBOZREVATEL , несколько лет назад Причина стала настоящей звездой сети после того судила Европейские студенческие игры, которые проходили в Мадриде. Пользователи интернета были поражены внешними данными красотки.

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