Украинский тренер "Шерифа" поделился эмоциями от неожиданной победы над "Реалом" в ЛЧ

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что пока не думает о попадании своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на удачный старт в дебютном для клуба розыгрыше турнира. Его подопечные выиграли оба матча, одержав сенсационную победу над "Реалом" во втором поединке.

Во время интервью украинский специалист был осторожен в высказываниях, решив приуменьшить достижение своих футболистов, которые привезли три очка из Мадрида. Наш соотечественник признался, что с трудом сдерживает эмоции.

"Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии. Я счастлив возможности проводить такие матчи. Эмоции бьют через край, и я благодарен своим парням за то, что они сделали", – цитирует слова Вернидуба официальный сайт УЕФА.

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Напомним, что "Шериф" открыл счет в первом тайме усилиями узбека Джасурбека Яхшибоева, но во второй половине мадридцы выровняли ситуацию на табло после точно удара с пенальти в исполнении Карима Бензема. Победный гол был забит на последних минутах основного времени после красивейшего удара из-за пределов штрафной площади в дальнюю "девятку". Его автором стал Себастьен Тилль.

Теперь клуб из Молдовы единолично лидирует в группе D с шестью очками, а "Реал" идет на второй позиции с тремя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче этого квартета "Шахтер" сыграл вничью в домашнем поединке с "Интером".