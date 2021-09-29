"Реал" в Лиге чемпионов проиграл молдаванам с украинским тренером: результаты 28 сентября

В Лиге чемпионов во вторник, 28 сентября, стартовал 2-й тур группового этапа. Матчи состоялись в квартетах А, B, C и D.

Самый невероятный результат был зафиксирован в Мадриде, где "Реал" сенсационно уступил молдавскому "Шерифу", который тренирует Юрий Вернидуб. Перед игрой букмекеры принимали ставки на победу тираспольских футболистов с коэффициентом 24,00.

Уже на 25-й минуте Яхшибоев открыл счет. Во втором тайме после достаточно сомнительного пенальти Бензема восстановил равновесие. На 72-й минуте Бруно мяч, который после просмотра ВАР был отменен, а на 90-й Тиль забил уже легетимно.

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Эта победа вывела молдаван в лидеры группы D. Донецкий "Шахтер", который несколькими часами ранее откатал ничью с "Интером", замкнул четверку.

Также нельзя не отметить первый гол Лионеля Месси за ПСЖ. Парижане со счетом 2:0 победили "Манчестер Сити".

Результаты 28 сентября

ПСЖ Франция – "Манчестер Сити" Англия 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 8 Гуйе, 2:0 – 74 Месси.

ПСЖ – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Эррера, Гуйе (Данилу Перейра, 90), Верратти (Вейналдум, 78), Месси, Неймар, Мбаппе.

Манчестер Сити – Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Фоден, 68), Стерлинг (Габриэл Жезус, 78), Марез.

Предупреждения: Жоау Канселу (24), де Брюйне (39), Верратти (77).

"РБ Лейпциг" Германия – "Брюгге" Бельгия 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 1:0 – 5 Нкунку, 1:1 – 22 Ванакен, 1:2 – 41 Ритс.

РБ Лейпциг – Гулачи, Мукиеле (Гвардиол, 46), Орбан, Клостерманн, Симакан (Адамс, 78), Собослаи (Андре Силва, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 46), Форсберг, Нкунку, Поульсен (Бробби, 78).

Брюгге – Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Соболь (Рикка, 79), Соуа (ван дер Бремпт, 68), Ритс (Вормер, 79), Ванакен, Баланта, де Кетеларе (Уэсли, 72), Ланг.

Предупреждения: Баланта (87), Миньоле (90).

"Порту" Португалия – "Ливерпуль" Англия 1:5 (0:2, 1:3)

Голы: 0:1 – 18 Салах, 0:2 – 45 Мане, 0:3 – 60 Салах, 1:3 – 74 Тареми, 1:4 – 77 Фирмино, 1:5 – 81 Фирмино.

Порту – Диогу Кошта, Маркано, Фабиу Кардозу, Сануси (Венделл, 56), Отавио (Фабиу Виейра, 14), Сержиу Оливейра (Пепе, 67), Урибе (Витинья, 56), Корона, Тареми, Тони Мартинес (Груйич, 46), Диас.

Ливерпуль – Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Джонс, Милнер (Гомес, 66), Салах (Фирмино, 67), Мане (Минамино, 67), Диогу Жота (Ориги, 88).

"Милан" Италия – "Атлетико" Испания 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 20 Рафаэл Леау, 1:1 – 84 Гризманн, 1:2 – 90, пенальти Суарес.

Милан – Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Флоренци, 81), Салемакерс (Калулу, 82), Ребич (Тонали, 34), Рафаэл Леау (Жиру, 57), Браим Диас (Балло-Туре, 57).

Атлетико – Облак, Триппьер (Жоау Феликс, 40), Фелипе, Хименес, Эрмосо (Лоди, 46), Льоренте, Карраско (де Пауль, 46), Коке (Гризманн, 61), Кондогбиа (Лемар, 64), Суарес, Корреа.

Предупреждения: Кессиэ (15), Ребич (29), Кондогбиа (60), Эрнандес (69), Салемакерс (79), Меньян (90).

Удаление: Кессиэ (29).

"Боруссия Д" Германия – "Спортинг" Португалия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 37 Мален.

Боруссия Д – Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Геррейру (Шульц, 75), Витцель, Азар (Вольф, 71), Дауд (Брандт, 8), Беллингем, Ройс, Мален (Рейньер, 75).

Спортинг – Адан, Порро (Табата, 84), Нету, Коатес, Феддаль, Матеус Рейс (Эшгайю, 84), Сарабия (Жоване Кабрал, 74), Пальинья (Даниэл Браганса, 84), Нунес, Паулинью, Тиагу Томаш (Нуну Сантуш, 58).

Предупреждения: Беллингем (42), Нунес (42), Хуммельс (59), Нету (90).

"Аякс" Нидерланды – "Бешикташ" Турция 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 17 Бергейс, 2:0 – 43 Аллер.

Аякс – Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергейс (Классен, 72), Аллер, Антони (Нерес, 71).

Бешикташ – Дестаноглу, Розье, Нсакала, Саатчи, Мераш (Вардар, 73), Йылмаз (Тере, 46), Соуза, Учан (Озъякуп, 46), Боздоган, Караман, Батшуайи.

Предупреждения: Боздоган (75), Батшуайи (90).

"Реал Мадрид" Испания – "Шериф" Молдова 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 25 Яхшибоев, 1:1 – 65, пенальти Бензема, 1:2 – 89 Тилль.

Реал Мадрид – Куртуа, Начо (Родриго, 66), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес (Кроос, 66), Каземиро (Модрич, 66), Вальверде, Камавинга, Бензема, Азар (Йович, 66), Винисиус Жуниор.

Шериф – Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 90), Тилль, Аддо, Траоре, Кастаньеда (Джульен, 78), Яхшибоев (Бруно, 57).

Предупреждения: Арболеда (17), Каземиро (39), Аддо (45), Дуланто (46), Йович (81), Тилль (90).

"Шахтер" Украина – "Интер" Италия 0:0 (0:0, 0:0)

Шахтер – Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили (Кривцов, 78), Педриньо, Соломон (Мудрик, 78), Степаненко, Алан Патрик (Марлос, 85), Майкон, Траоре (Тете, 11).

Интер – Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Перишич, 81), Брозович (Чалханоглу, 55), Весино (Гальярдини, 81), Барелла, Джеко (Корреа, 55), Мартинес (Санчес, 72).

Предупреждение: Думфрис (81).