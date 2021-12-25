"Шахтер" отказался продать футболиста сборной Украины за 12 млн евро

Максим Иншаков
Футбол
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Михайло Мудрик

Донецкий "Шахтер" отказался продать полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика в "Брентфорд". Середняк английской Премьер-лиги предлагал 20-летнему футболиста долгосрочный контракт сроком на пять с половиной лет.

По словам Алексея Алехина, который является агентом Мудрика, "Брентфорд" был готов заплатить 12 000 000 евро плюс дополнительные бонусы.

"Да, действительно "Брентфорд" был заинтересован в услугах Михаила с базовым доходом 28 000 фунтов в неделю. Он мог быть увеличен в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока", – цитирует Алехина tribuna.com.

Михаил Мудрик
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Мудрик в текущем сезоне сыграл в 19 поединках, забив 2 гола и сделав 9 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.

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"Брентфорд" после 16 матчей находится на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября зрители, собравшиеся на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" посмотреть матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером", достойно оценили действия Мудрика.

Михаил Мудрик

На 71-й минуте 20-летний полузащитник "горняков" был заменен Манором Соломоном.

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