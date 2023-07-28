Украинский клуб победил в Лиге конференций, забив на последних секундах. Видео

Полтавская "Ворскла" добыла волевую победу в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций. В номинально домашнем поединке на стадионе польского города Тыхы, подопечные Виктора Скрипника обыграли "Дилу" из Гори – 2:1.

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После безголевого первого тайма зрители увидели сразу три забитых мяча, при этом полтавчане пропустили первыми.

На 57-й минуте украинский нападающий грузинской команды Николай Ковталюк замкнул быструю контратаку гостей. На 73-й минуте Фелипе Родригес сравнял счет, а на 3-й добавленной минуте Ибраим Кане забил победный мяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский полузащитник греческой "Омонии" Роман Безус принес победу своей команде (3:2) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций против "Габалы" из Азербайджана. 32-летний экс-футболист сборной Украины отметился хет-триком.

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