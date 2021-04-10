Украинский футбольный клуб посвятил победу умершему принцу Филиппу

Симферопольская "Таврия", выступающая во Второй лиге чемпионата Украины по футболу, посвятила свою выездную победу над "Балканами" с одесчины умершему супругу королевы Англии Елизаветы II.

Поединок прошел в селе Маяки на стадионе им. Любчика и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Максим Богданов (6-я минута) и Евгений Белоконь (85-я).

"Эту победу "Таврия" посвятила принцу Филиппу, который умер 9 апреля", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцог Эдинбургский скончался в возрасте 99 лет. Его похоронят в саду Фрогмор на территории Виндзорского замка. Соболезнования в связи с трагедией выразил ряд клубов АПЛ, в том числе, "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Известно, что принц Филипп оставил после себя огромное состояние, которое оценивается примерно в $39 миллионов долларов.

Для справки: "Таврия" в 2014 году прекратила существование из-за аннексии Крыма Россией. В августе 2016 года клуб был возрожден на материке Украины в городе Бериславе Херсонской области, а команда была заявлена в любительский чемпионат Украины.