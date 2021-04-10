Український футбольний клуб присвятив перемогу померлому принцу Філіпу

Сімферопольська "Таврія", яка виступає у Другій лізі чемпіонату України з футболу, присвятила свою виїзну перемогу над "Балканами" з Одещини померлому чоловікові королеви Англії Єлизавети II.

Поєдинок вiдбувся у селі Маяки на стадіоні ім. Любчика і завершився з рахунком 2:0 на користь гостей. Забитими м'ячами відзначилися Максим Богданов (6-та хвилина) та Євген Білоконь (85-а).

"Цю перемогу "Таврія" присвятила принцу Філіпу, який помер 9 квітня", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, герцог Единбурзький помер у віці 99 років. Його поховають у саду Фрогмор на території Віндзорського замку. Співчуття у зв'язку з трагедією висловила низка клубів АПЛ, зокрема "Челсі", "Манчестер Сіті", "Тоттенгем" і "Арсенал".

Відомо, що принц Філіп залишив після себе величезні статки, які оцінюються приблизно в $39 мільйонів доларів.

Для довідки: "Таврія" у 2014 році припинила існування через анексію Криму Росією. У серпні 2016 року клуб було відроджено на материку України в місті Бериславі Херсонської області, а команда була заявлена в аматорський чемпіонат України.