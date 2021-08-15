Украинский футболист забил потрясающий гол-невидимку. Видео

Полузащитник "Прикарпатья" из Ивано-Франковска Иван Сондей отметился фантастическим ударом в 3-м туре чемпионата Украины по футболу в Первой лиге. Эпизод случился в домашнем поединке против харьковского "Металлиста".

На 55-й минуте, проигрывая 0:2, Сондей решился на дальний удар, который неожиданно стал результативным. Увидев, что голкипер гостей Даниил Каневцев вышел из ворот 27-летний хавбек пульнул метров с 30.

Из-за того, что в этот момент в глаза вратарю светило солнце, он не смог адекватно среагировать на летящий снаряд.

Видео дня

Мяч, ставший на некоторое время невидимым, предательски залетел в рамку.

Отметим, что этот гол стал единственный для "Прикарпатья". Итоговый счет встречи 4:1 в пользу харьковчан. После 4-й туров "Прикарпатье" идет 12-м из 16 команд. "Металлист" лидирует в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник пражской "Славии" Тарас Качараба отличился нелепым автоголом в выездном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша"