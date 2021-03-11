Украина или Россия: в Крыму рассказали, за чью футбольную сборную болеют на полуострове

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Ультрас симферопольской 'Таврии'

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявил, что подавляющее большинство жителей полуострова будут смотреть матч сборной России, а не Украины, если обе команды будут играть одновременно.

В интервью изданию "Чемпионат" он также рассказал, что, несмотря на напряженную политическую ситуацию, он все еще общается с теми футбольными людьми, которые сейчас живут в Украине.

"Думаю, после чемпионата мира больше следят за сборной России, но мы также в своем обществе обращаем внимание на наших коллег. Кто бы что ни говорил, но я вырос с людьми, которые сейчас в Украине: Шевченко, Максимов, Головко. Политика политикой, но это нельзя вычеркнуть. Мы дружим, созваниваемся, общаемся, радуемся их победам, а они – нашим. Также одесситы часто приезжали к нам по логистике. Скажу так: если в одно время будут играть Россия и Украина, то однозначно будут смотреть российскую сборную. Здесь я уверен. Понятно, что какой-то процент будет наблюдать за Украиной, но подавляющее большинство будет смотреть Россию", – рассказал Ветоха о ситуации на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, родившийся в Одессе российский продюсер и звезда проекта "Квартет И" Леонид Барац заявил, что болел бы за сборную России в матче с Украиной.

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