Украинский футболист, которого в мае задержал ТЦК, отправлен на передовую

Бывший футболист закарпатского "Хуста" Николай Сыраш, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины, "отбыл на передовую линию для выполнения задач на Харьковском направлении", сообщает "Брутальный футбол". В июне-июле 25-летний спортсмен проходил подготовку в учебном центре "Десна" Черниговской области.

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Как сообщал OBOZ.UA, 7 мая футбольный клуб первой лиги чемпионата Украины "Хуст" пожаловался на то, что основного игрока Николая Сироша прямо с вокзала забрали в военкомат. Закарпатцы отметили, что 25-летнего защитника незаконно удерживают, а сам спортсмен не смог сразу выйти на связь.

Позже появилась реакция ОК "Запад" на заявление хустской команды. В ВСУ напомнили о мобилизации, а также назвали странными попытки клуба "сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший полузащитник "Ингульца", "Чайки" и еще ряда отечественных клубов Николай Стеценко ехал на подписание контракта с одесским "Реалом Фармой", но был задержан сотрудниками ТЦК.

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