Украинского футболиста забрали в военкомат прямо с вокзала: клуб обвинил ТЦК в незаконном удерживании

Футбольный клуб первой лиги чемпионата Украины "Хуст" пожаловался на то, что основного игрока Николая Сироша прямо с вокзала забрали в военкомат. Закарпатцы отметили, что 25-летнего защитника незаконно удерживают, а сам спортсмен до сих пор не вышел на связь.

Об этом говорится в заявлении клуба из Хуста на странице в социальной сети Facebook. В "Хусте" рассказали, что инцидент произошел 7 мая и это уже не первый подобный случай со стороны сотрудников ТЦК. "На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в силу, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба – неизвестна", – говорится в комментарии.

Также в клубе, который занимает седьмое место в группе на выбывание первой лиги, добавили, что соперники теперь отказываются ехать в Хуст, а чемпионат находится под угрозой срыва.

"Команды отказываются ехать из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронь от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будут принимать участие три клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?" – возмутились в "Хусте".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший полузащитник "Ингульца", "Чайки" и еще ряда отечественных клубов Николай Стеценко ехал на подписание на контракта с одесским "Реалом Фармой", но был задержан сотрудниками ТЦК.

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