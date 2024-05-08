ВСУ прокомментировали задержание футболиста 'Хуста' сотрудниками ТЦК

Оперативное командование "Запад" раскритиковало футбольный клуб "Хуст" за жалобы на мобилизацию основного игрока команды Николая Сираша. В ВСУ отметили, что процесс комплектации украинской армии строго регламентирован, а также указали на необходимость борьбы против оккупантов.

Об этом говорится в Telegram-канале ОК "Запад". В командовании никак не отреагировали на обвинения "Хуста" в том, что Сираш был якобы незаконно задержан и тот до сих пор не выходит на связь, однако напомнили о сотнях спортсменов, которые защищают страну от агрессии России.

"Процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если спортсмен не имеет законных оснований и должным образом оформленной брони, он может подлежать призыву по мобилизации. В то время, когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странными являются попытки футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны. Только вместе мы победим в этой войне!" – заявили в ВСУ.

Напомним, ФК "Хуст" сообщил, что Сироша прямо с вокзала забрали в военкомат, где он до сих пор незаконно удерживается.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший полузащитник "Ингульца", "Чайки" и еще ряда отечественных клубов Николай Стеценко ехал на подписание контракта с одесским "Реалом Фармой", но был задержан сотрудниками ТЦК.

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