Украинские фанаты зарядили "Путин – х**ло" на улице в Боснии перед игрой в отборе ЧМ-2022

Немногочисленные украинские болельщики, приехавшие в боснийский город Зеница поддержать "желто-синюю" сборную в матче отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Геррцеговины, прошлись эффектным маршем. Фанаты в сопровождении полиции по дороге к стадиону исполнили несколько знаменитых песен и кричалок.

Сперва фаны спели "Червону Руту", затем проскандировали "Слава Украине! Героям слава!", а потом зарядив нетленное "Путин – х**йло".