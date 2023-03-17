Украинки впервые в истории вышли в финал Евро по футзалу, обыграв союзниц России

Женская сборная Украины по футзалу впервые в истории пробилась в финал чемпионата Европы. Наши девушки сумели добить волевую победу над хозяйками турнира 2023 года венгерками – 2:1.

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Подопечные тренера Олега Шайтанова с первых минут игры завладели инициативой. Однако на 12-й минуте достаточно неожиданно пропустили контратаку сборной страны, которая поддерживает Россию в войне с Украиной.

Впрочем, "сине-желтым" хватило каких-то трех минут, чтобы восстановить статус-кво. Отличилась наша испанская легионерка Анна Шульга, которая выступает в Испании.

После перерыва украинки продолжали тотально доминировать на паркете. Наши не раз беспокоили не только гиолкиперку соперниц, но и каркас ее ворот. В итоге судьба путевки в решающий матч турнира решилась на 32-й минуте матча, когда Шульга оформила дубль.

В результате подопечные Олега Шайтанова победили со счетом 2:1 и впервые в истории пробились в финал Евро. Соперницами украинок станет команда Испании, которая переиграла Португалию – 3:2. "Золото" турнира будет разыграно в воскресенье, 19 марта. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Михаил Мудрик установил исторический рекорд Украины, побив достижение легендарного Андрея Шевченко.

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