Украинка выиграла чемпионат мира по самбо, победив на последних секундах. Видео

Украинка Юлия Гребеножко выиграла золотую медаль чемпионата мира по самбо, который в эти дни проходит в Ташкенте. 26-летней львовянке не было равных в весовой категории до 65 кг.

Гребеножко уверенно преодолела всю дистанцию турнира, в финальной схватке одолев Ажар Салыкову из Казахстана. Битва прошла в равной борьбе где нашей соотечественнице удалось провести первый результативный прием за 30 секунд до конца.

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Юля повалила соперницу на татами, за что судьи присудили ей балл, который в итоге стал победным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины по боевому самбо приняла участие в XXV чемпионате мира среди мужчин и мировом первенстве среди юношей, которые прошли в Твери (Россия).

Вместе с нашими спортсменами на территории страны-агрессора в мундиале участвовала и сборная так называемой Донецкой народной республики.