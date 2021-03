Украинец Зинченко провел блестящий матч в Англии, став лучшим на поле

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко за поединок 1/4 финала Кубка Англии против "Эвертона" (2:0) получил наивысшую оценку от авторитетного статистического портала SofaScore.

24-летний уроженец Радомышля вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, заработав 7,7 балла. Это стало максимальным показателем среди всех игроков обеих команд.

Футболист сборной Украины сделал 67 касаний к мячу и отдал 57 передач. Точность составила 89%. Также Александр заблокировал один удар соперника, дважды вынес мяч из штрафной и выиграл 2 верховых противостояния. Зинченко дважды бил по чужим воротам, но оба удара были заблокированы.

В одном из моментов Зинченко спас свои ворота, выбив мяч после подачи с углового:

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY