Українець Зінченко провів блискучий матч в Англії, ставши найкращим на полі

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко за поєдинок 1/4 фіналу Кубку Англії проти "Евертона" (2:0) отримав найвищу оцінку від авторитетного статистичного порталу SofaScore.

24-річний уродженець Радомишля вийшов у стартовому складі і провів на полі всi 90 хвилин, заробивши 7,7 бала. Це стало максимальним показником серед усіх гравців обох команд.

Футболіст збірної України зробив 67 торкань до м'яча і віддав 57 передач. Точність склала 89%. Також Олександр заблокував один удар суперника, двічі виніс м'яч зі штрафної і виграв 2 верхових протистояння. Зінченко двічі бив по чужих воротах, але обидва удари були заблоковані.

В одному з моментів Зінченко врятував свої ворота, вибивши м'яч після подачі з кутового:

