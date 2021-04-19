Украинец Яремчук провел фантастический матч в Бельгии, став лучшим на поле. Видео

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук показал блестящую игру в выездном матче 34-го тура чемпионата Бельгии против "Зюльте-Варегема" (7:2).

Наш соотечественник вышел в стартовом составе и уже на 14-й минуте помог своей команде открыть счет. Он принял мяч в центре и вывел своего одноклубника один на один.

На исходе первого получаса наш соотечественник удвоил преимущество "Гента", с близкого расстояния замкнув фланговый прострел партнера, а затем оформил дубль, забив последний гол своей команды в поединке.

Победа в последнем туре регулярного чемпионата позволила клубу украинца занять седьмое место и попасть в плей-офф за выход в Лигу конференций УЕФА, розыгрыш которой начнется с сезона 2021/22.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Яремчуку лучшую оценку среди всех футболистов, находившихся на поле. Роман получил 10 баллов из 10 возможных благодаря двум голам и ассисту.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Гента" и сборной Украины в летнее межсезонье может перейти в "Арсенал", "Лацио" или в другой известный европейский клуб.