Футболист сборной Украины, которого "выбросило" "Динамо", может перейти в "Арсенал" или "Лацио" – СМИ

Футболист бельгийского "Гента" Роман Яремчук, ранее заявлявший, что киевское "Динамо" его якобы выкинуло на улицу, заинтересовал скаутов трех европейских грандов.

25-летний нападающий сборной Украины может продолжить карьеру в лондонском "Арсеналe", "Лацио" или "Лацио" и "Вулверхэмптоне". сообщает voetbalprimeur.be со ссылкой на Het Laatste Nieuws. Также Роман находится шорт-листе "Милана" и "Спортинга".

По мнению прессы, шансы, что Яремчук покинет "Гент" этим летом, очень высоки. "Буйволы" хотят сорвать джекпот на международном рынке, выручив за футболиста от пятнадцати до двадцати миллионов евро. Однако конкретного предложения пока нет.

Несмотря на неудачный сезон "Гента", лично для Яремчука этот этап стал весьма успешным. В 36 матчах ему удалось забить восемнадцати раз и сделать шесть результативных передач.

Напомним, что нападающий перешел в "Гент" летом 2017 года из киевского "Динамо" за 2 миллиона евро. Сейчас его стоимость по версии Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман просил руководство выставить его на трансфер и сравнил свое положение в клубе с тюрьмой.