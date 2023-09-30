Украинец Трубин вошел в топ-2 лучших игроков португальского Эль-класико и помог 'Бенфике' добыть победу. Видео

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин показал великолепную игру в первом для себя классическом противостоянии чемпионата Португалии, в котором его "Бенфика" принимала на своем поле "Порту". Наш соотечественник помог своей команде одержать важнейшую победу – 1:0.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" появился на поле с первых минут. Начало встречи было не самым удачным для "Бенфики", однако уже на 19-й минуте гости остались в меньшинстве. Впрочем, этот момент особо не повлиял на ход встречи – "Порту" продолжал регулярно подходить к воротам соперника.

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Как итог, Трубин дважды серьезно выручал своих партнеров – сначала он вышел из ворот и выловил мяч в ногах соперника, а затем потащил плотный удар метров с 20. Гостям достаточно спокойно удалось свести первый тайм вничью.

А вот второй тайме "Бенфика" проявила невероятно. Она не давала принципиальному сопернику пространства, а на 68-й минуте легендарный Анхель Ди Мария забил победный гол.

Трубин получил вторую наивысшую оценку среди всех игроков от портала Who Scored – 7,5. Анатолий совершил два сейва и отдал партнерам 77% точных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра футболистов сборной Украины Виктора Цыганкова и Артема Довбика в матче чемпионата Испании между "Жироной" и "Гранадой" вызвала восторженные отзывы.

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