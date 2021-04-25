Украинец Малиновский забил за "Аталанту" в третьем матче подряд. Видео

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил третий гол подряд в чемпионате Италии.

27-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе на матч 33-го тура против "Болоньи" и отметился на 22-й минуте.

Луис Муриэль прекрасно прочитал ситуацию, уверенно обыгравшись с украинцем. Руслан в штрафной площадке вышел один на один со Скорупски и первым же ударом в створ открыл счет. На момент написания новости идет первый тайм (2:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 31-м туре Серии А Руслан забил "Ювентусу" (1:0), а в 32-м туре "Роме" (1:1). У нашего соотечественника 7 очков (3+4) по системе гол+пас в последних 5 играх.

В текущем сезоне Малиновский принял участие в 37 матчах. На его счету 7 голов и 8 ассистов.

Ранее украинского хавбека а признали лучшим игроком последнего месяца среди футболистов пяти сильнейших лиг Европы.