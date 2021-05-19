Украинец Малиновский забил "Ювентусу" в финале Кубка Италии. Видео

Гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского помог его клубу сравнять счет в финале Кубка Италии против "Ювентуса". Футболист сборной Украины отметился шикарным дальним ударом в первом тайме.

27-летний хавбек вышел в стартовом составе и на 41-й минуте сравнял счет (1:1). Руслан остался на линии штрафной, дождался паса от Ханса Хатебура и мощнейшим выстрелом прошил двух защитников и легендарного Буффона.

В итоге поединок завершился со счетом 1:2 в пользу "Юве". Победный гол на 73-й минуте забил Федерико Кьеза.

Для Малиновского это стало 9 голом (1 с пенальти) за "Аталанту" в 41 поединках во всех турнирах.

13 мая Руслан вышел на первое место в списке игроков, которые отдали наибольшее количество результативных передач в итальянской Серии А. На его счету 11 ассистов.

Напомним, что "Аталанта" стартовала в турнире со стадии 1/8 финала, победив "Кальяри", "Лацио" и "Наполи". "Ювентус" прошел Дженоа, СПАЛ и "Интер", выигравший чемпионат Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянская поп-группа Maneskin, которая является главным фаворитом Евровидения 2021 по мнению букмекеров, отвечая на несколько вопросов о Киеве и Украине от журналистов UA:Перший, назвала первым делом Руслана Малиновского.

Напомним, что Руслан женат на 26-летней красавице Роксане. У пары есть дочка Оливия.