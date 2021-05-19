Главный фаворит Евровидения на вопрос о Киеве назвал футболиста сборной Украины

Итальянская поп-группа Maneskin, которая является главным фаворитом Евровидения 2021 по мнению букмекеров, отвечая на несколько вопросов о Киеве и Украине от журналистов UA:Перший, назвала Руслана Малиновского. Солист группы Дамиано Давид отметил, что у нас в стране "много хороших футболистов", упомянув лидера сборной Украины.

Сам Дамиано является давним болельщиком "Ромы". Во время фестиваля "Сан-Ремо", победа в котором дала право группе выступать на Евровидении в 2021 году, он в гримерке следил за матчем "Ромы" и "Фиорентины".

"Киев, это ваша столица. У вас много хороших футболистов, например Руслан Малиновский" ,- сказал Давид.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 18 мая, состоялся первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение 2021. Украинская группа Go_A с песней SHUM вышла в финал.

Напомним, что Малиновский выступает в чемпионате Италии за "Аталанту" из города Бергамо.

13 мая Руслан вышел на первое место в списке игроков, которые отдали наибольшее количество результативных передач в итальянской Серии А. На его счету 11 ассистов.