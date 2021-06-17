Украинец Коваленко разочаровал тренера "Аталанты" и может быть продан – СМИ

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Виктор Коваленко

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко не сумел впечатлить главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, который внимательно следил за его тренировками во второй половине сезоне 2020/21. Итальянский клуб может продать нашего соотечественника уже в летнее межсезонье.

Как сообщает издание TuttoAtalanta.com, наставник "Аталанты" надеялся, что бывший футболист "Шахтера" сможет навязать конкуренцию центральным полузащитникам Ремо Фройлеру и Мартену де Рону. Однако слухи о том, что в Бергамо готовы потратить серьезные деньги на игроков этого амплуа, говорят о том, что Виктору не удалось себя зарекомендовать.

Гасперини не любит, когда в его распоряжении находится слишком много футболистов, поэтому может быть готов к продаже Коваленко. В клубе якобы готовы расстаться с украинцем за 8-9 миллионов евро и сразу же инвестировать их в усиление состава.

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Напомним, что наш соотечественник является воспитанником "Шахтера" и провел 199 матчей за команду, забив 32 гола и отдав 12 ассистов. Его контракт с "горняками" действовал до лета 2021 года, поэтому зимой "Аталанте" удалось провернуть его трансфер всего за 600 тысяч евро. За команду из Бергамо Коваленко отыграл всего три минуты.

Виктор Коваленко в составе "Шахтера" против "Аталанты"
Виктор Коваленко заменил Малиновского в одном из матчей, отыграв 3 минуты

Как сообщал OBOZREVATEL, его украинский одноклубник Руслан Малиновский, напротив, вошел в список неприкосновенных игроков "Аталанты".

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