Украинец Коваленко разочаровал тренера "Аталанты" и может быть продан – СМИ

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко не сумел впечатлить главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, который внимательно следил за его тренировками во второй половине сезоне 2020/21. Итальянский клуб может продать нашего соотечественника уже в летнее межсезонье.

Как сообщает издание TuttoAtalanta.com, наставник "Аталанты" надеялся, что бывший футболист "Шахтера" сможет навязать конкуренцию центральным полузащитникам Ремо Фройлеру и Мартену де Рону. Однако слухи о том, что в Бергамо готовы потратить серьезные деньги на игроков этого амплуа, говорят о том, что Виктору не удалось себя зарекомендовать.

Гасперини не любит, когда в его распоряжении находится слишком много футболистов, поэтому может быть готов к продаже Коваленко. В клубе якобы готовы расстаться с украинцем за 8-9 миллионов евро и сразу же инвестировать их в усиление состава.

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Напомним, что наш соотечественник является воспитанником "Шахтера" и провел 199 матчей за команду, забив 32 гола и отдав 12 ассистов. Его контракт с "горняками" действовал до лета 2021 года, поэтому зимой "Аталанте" удалось провернуть его трансфер всего за 600 тысяч евро. За команду из Бергамо Коваленко отыграл всего три минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL, его украинский одноклубник Руслан Малиновский, напротив, вошел в список неприкосновенных игроков "Аталанты".