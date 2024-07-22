Украина рухнула в таблицу коэффициентов УЕФА. Почему все плохо еще до старта евроотбора и при чем Россия к 'Днепру-1'

Украина и ее футбольные клубы начинают еще один еврокубковый сезон во время войны, и он уже стал одним из самых сложных. Минус команда до начала игр, сложности в ЛЧ, пока только одна команда на этапе групп. Удастся ли украинцам преодолеть проклятие отборочных стадий? Какие могут ожидать проблемы? И почему нам грозит еще одно неприятное соседство с россиянами? Рассказывает OBOZ.UA.

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Украина продолжает историческое движение вниз. Там поджимает россия

При взгляде на 19-е место можно было бы сказать, что мы на дне. Но нет, до него еще остается небольшой запас – самое низкое место в таблице коэффициентов УЕФА украинская ассоциация занимала в 1997-м. Тогда мы финишировали 22-ми. Хотя украинская ассоциация уже давно без движения вверх – поэтому мы как никогда близки к повторению или даже превзойдению этого "результата". Там еще и Греция прыгнула на 14-ю строчку, помог победитель Лиги конференций "Олимпиакос". Также нашими соседями сверху стали Швейцария, Дания и Польша, снизу поджимают Сербия, Хорватия и… россия.

Для сравнения – россияне, дисквалифицированные по евросоревнованию еще 2 года назад, за сезон 23/24 получили 4.33 балла. Это больше, чем завоевали украинские клубы (4.1), имея 5 команд на старте трех турниров. Учтите и то, что два из них дошли до групповых этапов, а "Шахтер" был даже участником евровесны. Эти 4.33 гарантированные россии снова уже по итогам текущего сезона – возникает минимальная, но угроза, что россия сможет обойти нас даже без представительства в Европе.

Как это повлияет дальше? Потеря 4-й команды в евросоревновании нам не грозит. Но если мы завершим сезон провалом (на 23-й позиции), то рискуем не только подпустить россиян, но и получить падение в ЛЧ – победитель украинской лиги в розыгрыше 25/26 будет стартовать с первого раунда квалификации ЛЧ!

"Днепр-1" до последнего пытались заменить "Движением"

Это один из главных факторов грядущего кризиса всего еврокубкового сезона 24/25. Как только зародились слухи об исчезновении команды Фридмана, в кулуарах начали предлагать "Рух" на смену. До первых матчей 2-го квалифай-этапа остается несколько дней, а давление только распространяется. Украина под давлением, потому что до сих пор не знает, сколько будет клубов. УЕФА под давлением, потому что еще не было случаев замены участника турнира после жребия. "Рух" под давлением, потому что банально не искал себе стадион для Европы. Под давлением даже "Академия Пушкаш" - соперник "Днепра-1" тоже не знает, на какую команду настраиваться и стоит ли вообще это делать.

УПЛ была готова к разговору с европейскими чиновниками, однако УЕФА тянет время и не объявляет ни одной позиции. Скорее всего, результат будет неутешительным для Украины: два технических поражения для спортклубовцев и минус украинский клуб. Сами львовяне еще несколько дней назад надеялись, что организаторы Лиги Конференций с пониманием отнесутся к форс-мажорным обстоятельствам в государстве.

Но как бы то ни было, призрак "Днепра-1" стал обузой для нашего футбола. Мало того, что неизвестно, кем заменят днепровский клуб в УПЛ, прошла информация, что придется отложить и старт Кубка Украины. А по итогам выступлений в евросезоне все набранные очки будут делить на 5, ведь подавались на участие именно столько команд.

Уже с этого года очень сложно гарантировать Лигу Чемпионов

Это снижение в рейтинге не только подрезало количество клубов, но и повлияло на стартовые позиции в турнирах. Украина больше не будет даже одной гарантированной путевки в ЛЧ - чемпиону этого розыгрыша УПЛ придется стартовать со 2-го квалифай-раунда ( как сейчас это делает "Динамо", которое финишировало вторым ). То есть, 3 раунда на то, чтобы добраться до группы.

Остается еще путь чемпионов и на него будем возлагать немало надежд. Хотя там должен совпасть два фактора: чемпион следующей Лиги Чемпионов уже будет со своим местом из-за внутреннего чемпионата, а УПЛ возьмет команда с самым высоким клубным рейтингом. В этом году так повезло "Шахтеру", когда победитель ЛЧ "Реал" обеспечил себе путевку еще через Ла Лигу. Повезет ли нам таким совпадением и в этом году – неизвестно.

Есть ли шанс все поправить?

Конечно, есть! И все в руках наших клубов. На этой неделе со второго раунда стартуют две команды - "Динамо" в ЛЧ, а "Полесье" в ЛК. Через несколько недель свой дебютный путь в Лиге Европы начнет "Кривбасс", а "Шахтер" присоединится к этому путешествию с группового этапа ЛЧ. Кстати, именно это гарантированное попадание в лучшие команды Европы уже принесло первые зачетные баллы - 1.2 пункта.

Украинским командам нужно сделать невероятное - с 19-го места вернуть себе как минимум 15-е, которое занимает Греция. Для этого нужно разносить всех и полным составом выходить в любые групповые этапы. Разрыв солидный, более 4 баллов, но на кону – 5-я команда в еврокубках.

Можно ли это сделать? Чисто математически, мы можем иметь все команды в группах. "Шахтер" уже там, "Кривбасс" может попасть, даже если не пройдет в ЛЕ (поможет плей-офф Лиги Конференций). У "Динамо" два запасных турнира на случай неудачных игр против трех команд. Труднее всего будет "Полисью" - им некуда вылетать ниже. Но эта команда уже показала, что с первого же сезона может сдираться на самые высокие ступени. А там, балл за баллом, украинская делегация набирает нужные очки и сможет хотя бы приблизиться к полякам и грекам. Конечно, учитывая весь опыт в Европе, нам очень часто не везет на этапе отбора. Но не пришло ли время ломать эту традицию?