Сборная Украины установила уникальное достижение на Евро

Сборная Украины по футболу добыла победу над командой Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии. Подопечные Сергея Реброва, пропустив на 17-й минуте, сумели перевернуть ход игры и записать в свой актив три очка.

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Эта победа стала третьей победой украинцев на чемпионатах Европы в основное время и четвертой с учетом дополнительного. Удивительным образом все эти встречи завершились с одним и тем же счетом – 2:1.

До триумфа со Словакией украинцы выиграли у Швеции на дебютном Евро-2012. На первенстве континента-2020 "сине-желтые" обыграли Северную Македонию, а затем тех же шведов в овертайме матча 1/8 финала.

В то же время в пассиве сборной нашей страны антирекордная серия из 13 матчей подряд с пропущенными мячами. Еще ни разу на первенствах континента команда из Украины не сумела отыграть на ноль.

Всего в 13 матчах на ЧЕ украинские футболисты забили 14 голов, пропустив 23. Еще никогда "сине-желтые" не забивали больше двух мячей за матч.

Свою следующую встречу на Евро-2024 украинцы проведут в среду, 26 июня. Соперниками подопечных Сергея Реброва станет фаворит квартета Бельгия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, какие шансы у сборной Украины по футболу выйти в плей-офф чемпионата Европы с третьего места.

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