В случае победы: Украине практически гарантирован плей-офф Евро-2024

Участники группы Е чемпионата Европы по футболу 2024 года, где выступает команда Украины, имеют наибольшие шансы выйти в плей-офф турнира с третьего места. При этом для преодоления первого этапа соревнований сборным будет достаточно набрать три очка, а разница мячей практически не будет иметь значения.

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К таким выводам пришли аналитики проекта Football Meets Data, которые провели 20 тысяч симуляций различных вариантов результатов матчей, о чем они сообщили на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. На то, что третья сборная квартета Е не попадет в плей-офф дается всего 11%.

Это ровно в два раза меньше, чем вероятность такого развития событий для групп D и F. При этом группа В (Испания, Италия, Хорватия и Албания) почти наверняка в играх навылет будет представлена только двумя командами.

Интересно, что с третьего места попасть в 1/8 финала можно будет с тремя очкам с разницей мячей -3 и больше с вероятностью в 65%. А если команда сумеет забить хотя бы на один мяч меньше, чем пропустит, то она в 91% случаев выйдет из группы.

Украина после первого игрового дня имеет 0 очков и разницу мячей -3. Второй поединок "сине-желтых" на континентальном первенстве состоится в пятницу, 21 июня. Встречу принимает стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Словакия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча со Словакией на чемпионате Европы-2024 вокруг сборной Украины возник скандал, связанный с фитнес-моделью из России.

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