'Они не братья, они – орда': Петраков призвал построить стену и отгородиться от России

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков признался, что никогда не пожмет руки россиянам. Он даже не допускает мысли о том, что его команда в обозримом будущем сыграет с представителями РФ.

Об этом сам Петраков заявил в интервью британскому изданию The Guardian. Он подчеркнул, что Украина должна как можно дальше дистанцироваться от соседей.

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"Я бы не хотел, чтобы такой матч случился, пока я жив. Я не хочу пожимать руки этим парням… Мы должны построить великую стену и сделать все возможное, чтобы отделиться от них. У этих людей нет ни морали, ни принципов. Русские нам не братья, они – орда", – категорично сказал наставник "желто-синих".

Напомним, в июне украинской сборной предстоит провести стыковой матч с Шотландией в отборе к чемпионату мира 2022 года. В случае успеха наши ребята поспорят за путевку в Катар с другой британской сборной – Уэльсом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля украинская национальная команда узнает возможных соперников на групповом этапе чемпионата мира 2022 года.

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