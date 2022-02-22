Украина принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! – Зинченко

Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко не смог остаться в стороне от событий у него на Родине. У себя в Instagram 25-летний футболист сборной Украины опубликовал пронзительный пост, в котором выразил поддержку всем соотечественникам.

Александр разместил кадр, на котором на желто-синем флаге наложен силуэт Украины.

"На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми", – написал Саша.

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Знаменитый спортсмен добавил, что Украина принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее.

"Мы свое не отдадим! Слава Украине!" – подытожил Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая украинская легкоатлетка Елизавета Брызгина эмоционально прокомментировала видео из Донецка с празднования в честь присоединения "ДНР" к России. 24-летняя Брызгина, которая сам родом из Луганска, заявила, что ей стыдно за соотечественников.

Напомним, 21 февраля Путин подписал так называемые указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР". С соответствующей просьбой к главе Кремля обратились главари террористических псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал указы о "признании" "республик". Оба документа поддержали 155 членов Совфеда, что составило 100% от присутствующих на заседании.

В пунктах №4 обоих "документов" говорится о введении российских войск на оккупированные территории еще до подписания с главарями террористов договоров о дружбе сотрудничестве.

В "указах" сказано, что российское министерство обороны должно обеспечить в "ДНР" и "ЛНР" "осуществление ВС РФ функций по поддержанию мира". Фактически речь идет об официальном введении войск РФ на оккупированные украинские территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные страны отреагировали на решение президент России Владимира Путина признать самопровозглашенные образования "ЛНР" и "ДНР". Все они осудили российского руководство и пообещали ввести санкции против Москвы.