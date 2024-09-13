Украина критически упала в рейтинге УЕФА: чем это грозит и есть ли шансы на подъем

На следующей неделе начинается один из самых ответственных сезонов в Европе. Только 2 украинских клуба должны выигрывать все, что только возможно, чтобы не снизить рейтинг Украины среди ассоциаций УЕФА. От чего это зависит, почему все стало так сложно и каковы шансы каждого из грандов – рассказывает OBOZ.UA.

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Украина продолжила падение в рейтинге

По результатам сезона 23/24 Украинская ассоциация финишировала на 18-м месте. Наши клубы тогда принесли в копилку 20,5 очков (4,1 в пересчете на количество клубов). Самое неприятное, что даже россия получила больше! Ее гарантированные 4,33 балла без представителей в еврокубках остаются угрозой того, что страна-агрессор может обойти нас в рейтинге УЕФА. В этом году пока наблюдаем собственное тотальное падение.

"Шахтер" и "Динамо" уже принесли 6 и 4 очка соответственно – это почти половина достижений прошлого сезона. Увеличится матчей в группе, поэтому ожидаем больше зачетных баллов. Вряд ли произойдет масштабный рост ассоциации в общем рейтинге, ведь соперники сделают все, чтобы закрепиться. Поэтому надеемся на рост грандов в клубном рейтинге.

Осталось только 2 клуба

Есть для Лиги Чемпионов и Лиги Европы только по одной команде от Украины. Слабый и ужасный евросезон еще от двух не подарил ни 0,5 балла: "Полесье" оба матча против "Олимпии" проиграло, а "Кривбасс" не смог ничего показать против двух соперников в разных турнирах. "Днепр-1" со своим основанием и исчезновением с футбольной карты – отдельная изменчивая история. Три клуба и полный ноль в графе баллов. Есть только автоматические очки для "Шахтера" за прямое попадание в группу ЛЧ и те баллы, которые получило "Динамо" за 3 этапа борьбы в квалификации в Лигу Чемпионов и переход в ЛЕ.

Наши команды занимают место далеко от исторических идеалов. Например, максимальным достижением для "Шахтера" является 12-я позиция (в 2020 году), а для "Динамо" - 23-я (2018, 2019). Сейчас же горняки 40-е, а киевляне - 73-е.

"Шахтер" может потерять очков на старте и для таблицы, и для ассоциации

Первым уже 18 сентября в борьбу включается "Шахтер": его 8 соперников разбросаны по 6-ти странам и прогнозировать что-то очень сложно. Уже известно, что из-за травм будут определенные изменения в состоянии соперников: например, "Аталанта" потеряла Джимсити, а у "Арсенала" на неизвестный срок недоступен Калафьори. Ближайшая в ЛЧ "Болонья" будет без трех футболистов, но сможет их заменить. Кстати, известна заявка горняков на турнир:

Еще в конце лета Мирон Маркевич отметил, что клуб не поражает даже на внутренней арене, особенно защитными действиями. Победитель УПЛ пролетел с "Александрией" и "Полесьем", что не перекрыть двумя победами в лиге. Слабость была заметна и во время матчей Украины: разве что Матвиенко в окружении сборников (по статистике) был на каком-то уровне, у других не было значительной активности. Удалось решить эту проблему - покажет матч против "Карпат". Потом времени на раскачку не будет, "Болонья" ждет на домашней арене уже через несколько дней.

Попробуем спрогнозировать: в действующем состоянии и при текущем настроении "Шахтер" вряд ли попадет даже в первую половину плей-офф части (9-16 места), поэтому надо всеми силами цепляться за вторую часть - она позволит через два дополнительных матча побороться за евровесну. УЕФА говорит, что для этого достаточно 7.6 очков. Надеемся, что чемпион Украины по возможным 24 очкам сможет взять хотя бы 12 - это три победы, три ничьи и 2 матча на любой результат.

"Динамо" вовремя вылетело в Лигу Европы, где выпали очень коварные соперники

Для киевлян нет таких облегчений в составе соперников: это может произойти в течение сезона, пока "Лацио" выступает в Серии А в полной обойме. Здесь нужно надеяться на наработки Шовковского. Бело-синие выглядят солидно, хоть и должны решить проблемы с той же обороной, пользу паузы посмотрим в УПЛ против "Зари". В случае столичного клуба ситуацию прокомментировал Суркис:

"Лига Европы сегодня и тогда – это разные турниры. Те же "Рома" и "Лацио" - команды, которые раньше нам не попадались. Будем играть с ними. Первый наш соперник "Лацио" - я смотрел в субботу их игру с "Миланом" "- это очень мощная команда. Но, как говорится, со всеми можно играть". - Президент «Динамо» Игорь Суркис

Прогноз для "Динамо" - в идеале, нужно брать первую топ-8, против чего будут "МЮ", "Тоттенхэм", "Рома", "Лацио", "Атлетик", "Порту" и еще несколько грандов не из лидерских ассоциаций. Киевляне получили удобный список соперников, поэтому лучшим будет итог в примерно 16 очков для позиций 9-16: тогда тоже будут дополнительные стыки, но с гораздо более слабыми клубами.

Можем ли подняться выше?

Только за полтора месяца квалификации украинская ассоциация упала на 3 отметки в рейтинге УЕФА. Сербия, Хорватия и Польша, которые были ниже, достижениями своих клубов синхронно обошли нас. Давайте оценим положение перед началом групповых соревнований в еврокубках:

Эта таблица будет формировать представительство на еврокубковом сезоне-2026/2027. Нам нужно вернуться на 17-ю строчку, которая позволит чемпиону УПЛ стартовать со 2-го раунда плей-офф, а не 1-го. Вариантов развития событий два – вверх или вниз.

Украина начнет подъем. Эта задача, будь честна, невыполнима. Отрыв от ближайшей Сербии почти 1 балл, до Хорватии 2, а Польша и Шотландия вообще недостижимы. Больше всего будет влиять на возможное движение вверх количество клубов-участников, в чем мы также уступаем ассоциациям над нами. Поэтому рассчитываем на то, что результаты в ЛЧ и ЛЕ позволят хотя бы не упасть.

Украина продолжит падение. Если же падение будет продолжаться, то нас могут подвинуть очень далеко: поджимают 7 ассоциаций, у которых отставание не больше 3 очков! Этот вариант тоже очень вероятен, что Украина зависима не только от собственных клубов; У Кипра и Швеции есть 3 команды. Остановиться нужно до 28-го места.

Как итог, украинские клубы должны всеми силами бороться за победы и выход, по меньшей мере, в евровесну. Пока непонятно, как новый формат сможет повлиять на количество очков и их распределение, но на плечи "Динамо" и "Шахтера" в обоих турнирах положена меткая цель - выиграть как можно больше для имени украинской ассоциации.