На чемпионате Европы по футболу U-21 забит самый быстрый гол в истории. Видео

Нападающий сборной Испании U-21 Абель Руис забил самый быстрый гол в истории молодежных чемпионатов Европы. 23-летний форвард португальской "Браги" отметился на 20-й секунде в поединке группового этапа Евро-2023 против Хорватии.

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После розыгрыша с центра поля, испанцы несколько секунд катали мяч на своей половине поля, а затем взорвались контратакой. Серхио Гомес пробежал по флангу и сделал прострел в штрафную, где Руис в касание переправил мяч в ворота.

До этого самый быстрый гол был забит в полуфинале Евро-2021. Флориану Вурцу из сборной Германии хватило 29 секунд.

Точный удар Руиса стал единственным в поединке, позволив "фурии роха" со счетом 1:0 добыть свою вторую победу в первых двух турах молодежного ЧЕ-2023. Отметим, что Испания является главным конкурентом сборной Украины по группе B.

Во вторник, 27 июня, состоится матч Украина - Испания, который определит победителя квартета.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне подопечные Руслана Ротаня, минимально обыграв румынскую команду, досрочно оформили выход в четвертьфинал.

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