Сбежал от Кличко через черный ход: истории про Реброва, которого боялись россияне в ОАЭ, а турки носили по аэропорту на руках

7 июня Сергея Реброва наконец-то официально представили в качестве нового наставника сборной Украины по футболу. За свою карьеру легендарный нападающий киевского "Динамо" успел поиграть в Англии и Турции, побегать от Кличко и стать чемпионом мира.

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OBOZREVATEL собрал самые интересные и курьезные истории из биографии нового главного тренера национальной команды.

ДОГОВОРНЯК. На заре своей карьеры, делая первые шаги в донецком "Шахтере", Ребров поучаствовал в договорном матче, но сам об этом не знал: "Я забил мяч киевскому "Динамо", радовался больше жизни. Поворачиваюсь, а никто кроме меня не радуется в команде. По-моему, я единственный не знал".

"Я побежал, стадион весь в восторге. Я убежал уже на базар за стадион (смеется). Поворачиваюсь, а я один вообще. Почему никто не обнимает меня?", – вспоминал Сергей матч 1991 года, который все-таки завершился победой "Динамо" со счетом 2:1.

КЛИЧКО. Сергей Ребров увлекается многими видами спорта, помимо футбола. В частности, любит бокс и внимательно следил за карьерами Виталия и Владимира Кличко, поддерживая с братьями дружеские отношения.

Правда, знакомство с легендами бокса у тренера получилось весьма курьезным. В 1998 году нападающий киевского "Динамо" вместе с братьями Кличко был претендентом на премию "Человек года" среди атлетов.

"Мы вместе оказались на вручении награды лучшему спортсмену года. Сидели в зале рядом с Виталием. Но я совершенно не ожидал, что приз достанется мне. Когда меня объявили лауреатом, я даже не знал, что сказать. Потом было страшно возвращаться на свое место рядом с Кличко – я ушел из зала через черный ход, сел в машину и сразу поехал домой", – с улыбкой вспоминал Ребров.

После этого футболист сборной Украины и боксеры подружились, Сергей по возможности бывал на их поединках. А в марте 2015 года, когда киевское "Динамо" под руководством Реброва утерло нос дома "Эвертону" счетом 5:2, Андрей Шевченко и мэр Киева Виталий Кличко пришли поздравить наставника.

Легенды украинского спорта встретились после поединка в подтрибунном помещении. Кличко-старший поздравил тренера "Динамо" с яркой победой, на что Ребров с юмором ответил: "Все для твоего города делаем. Стараемся. Не меньше, чем ты делаем".

ТУРЦИЯ. После родной Украины и старой доброй Англии страстная Турция сумела шокировать Реброва. В 2002 году "Тоттенхэм" отдал украинского нападающего в аренде в стамбульский "Фенербахче". И уже по прилету футболиста ожидал жаркий прием: "В Турции это вообще был кошмар. Когда я стоял в аэропорту, то думал, что это за шум там?"

"Я прилетел со своим агентом подписывать контракт, а там кричали "I love you, Rebrov", весь аэропорт. Там, наверное, ну, что 5 тысяч было, так это точно. Ко мне подошли четверо полицейских, взяли под руки, забрали сумку и говорят: "Ты просто не выйдешь, тебя вообще унесут. И все у тебя позабирают". И они меня несли до машины, болельщики. Я минут 40 в шоке был. Я никогда такого не видел и, наверное, не увижу", – рассказывал Ребров.

И турецкие фанаты еще ни раз удивляли украинца: "Когда мы ехали на игру с "Галатасараем", то лежали на полу, потому что 30 камней разбили все стекла. Там болеют по своему. Конечно, для меня это было просто кошмарно. Но ничего, потом привык. Сразу не садились, а ложились в автобусе".

ТЕННИС. Ребров – большой любитель тенниса и лучше всех управляется с ракеткой из украинских селебрити. И как рассказывал бывший лидер сборной Украины Сергей Стаховский, выгнать его с корта практически невозможно.

"Честно говоря, среди знаменитостей, которых я видел, Ребров, пожалуй, играет лучше всего. Ракетку берет в руки очень часто. Любит это дело", – признавался Стаховский в 2016 году.

Реброва можно было увидеть среди зрителей на корте в Украине, пока он тренировал "Динамо". В частности, он болел за сборную в домашнем матче Кубка Дэвиса против Австрии в Буче. А затем поддерживал и Стаховского в Венгрии, работая с местным "Ференцварошем".

РАДИО. Ребров – чемпион мира и Европы по радиоспорту. Главный титул планеты он получил в 2005 году. Украинский участник с позывным UT5UDX должен был за двое суток установить как можно больше связей с радиолюбителями по всему миру. Это увлечение Сергей получил в наследство от отца.

Ребров тогда как раз отдыхал на Барбадосе. Оставил жену и сына в гостинице, а сам на 48 часов переселился на местную радиостанцию, которую арендовал на двое суток. За это время у футболиста получилось установить пять с половиной тысяч связей и выиграть чемпионат мира.

"Ну разве не заманчиво надеть наушники и услышать голос человека, находящегося на Северном полюсе или орбитальной космической станции? Все это здорово снимает стрессы футбольного происхождения, разгружает получше любого психотерапевта", – считает тренер.

РОССИЯНЕ В ДУБАИ. Не секрет, что Ребров много помогает ВСУ, в частности, передавал на фронт такие необходимые внедорожники. Также бывший тренер эмиратского "Аль-Айна" полностью перешел на украинский, чтобы не говорить на одном языке с агрессором. И хоть старался не конфликтовать с россиянами в ОАЭ, куда они бежали от мобилизации и прелестей "русского мира", иногда их приходилось воспитывать.

"Однажды в лифте я встретил мужчину с футболкой "Россия". Я спросил его: "Что конкретно ты хочешь подчеркнуть этой надписью?". А он ответил, что это просто чистая футболка. Я сказал, мол, ты ведь понимаешь, что у нас умирают люди, к чему эта футболка? Он вышел из лифта и куда-то побежал", – рассказал Ребров.

Тренера отмечал, что после полномасштабного вторжения в ОАЭ никто из представителей РФ уже не кричал, из какой они страны.

"Россияне прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит. Однако лично у меня нет желания с ними общаться. Но в то же время очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой", – отмечает Ребров.

Напомним, что Сергей Ребров подписал трехлетний контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Его дебют в сборной Украины состоится уже 12 июня, когда главная команда страны проведет товарищеский матч со сборной Германии. После этого "сине-желтых" ждут поединки отбора Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ребров отказался от работы в топ-клубе России.

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