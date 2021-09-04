Украина – Франция: букмекеры сказали, с каким счетом закончится матч

Сборная Украины в 5-м туре отбора на чемпионат мира-2020 проиграет команде Франции со счетом 0:1. Такой вывод следует из котировок, которые опубликовала авторитетная букмекерская контора William Hill.

На это футбольное событие можно поставить с минимальным коэффициентом 5,00. Также большие шансы на счет 0:2. Это оценивается показателем 6,00. Вероятность ничьи 1:1 – 7,00.

Успешный результат подопечных Петракова аналитики обозначили индексом 8,50.

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Стоит отметить, что победа сборной Украины вне зависимости от счета оценивается букмекерами коэффициентом 12,00. На успех французов можно сделать ставку с показателем 2,62.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими командами состоялась в марте и завершилась с сенсационным счетом 1:1.

Напомним, что в 4-м туре "желто-синие" в драматичной концовке потеряли победу над Казахстаном.

Отметим, что матч Украина – Франция начнется в 21:45 на киевском НСК "Олимпийский". Уже был опубликован список телеканалов, которые организуют трансляцию.