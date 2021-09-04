Украина – Франция: букмекеры сказали, с каким счетом закончится матч

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1 минута
1,7 т.
Украина - Франция

Сборная Украины в 5-м туре отбора на чемпионат мира-2020 проиграет команде Франции со счетом 0:1. Такой вывод следует из котировок, которые опубликовала авторитетная букмекерская контора William Hill.

На это футбольное событие можно поставить с минимальным коэффициентом 5,00. Также большие шансы на счет 0:2. Это оценивается показателем 6,00. Вероятность ничьи 1:1 – 7,00.

Успешный результат подопечных Петракова аналитики обозначили индексом 8,50.

Прогноз букмекеров
Видео дня

Стоит отметить, что победа сборной Украины вне зависимости от счета оценивается букмекерами коэффициентом 12,00. На успех французов можно сделать ставку с показателем 2,62.

Букмекеры не верят в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между этими командами состоялась в марте и завершилась с сенсационным счетом 1:1.

Украина в марте сыграла вничью с Францией

Напомним, что в 4-м туре "желто-синие" в драматичной концовке потеряли победу над Казахстаном.

Сборная Украины по футболу

Отметим, что матч Украина – Франция начнется в 21:45 на киевском НСК "Олимпийский". Уже был опубликован список телеканалов, которые организуют трансляцию.

УкраинаУкраина – ФранцияСборная Украины по футболуСборная Франции по футболу