Германия выиграла группу, Россия победила Словению: результаты матчей отбора на ЧМ-2022 11 октября

В Европы состоялись очередные матчи отборочного турнира к чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игры проходили в группах E, G, H, J.

Обращает на себя внимание неожиданная победа сборной России, которая в пятницу провалила поединок против словаков. Подопечные Валерия Карпина в Мариборе были сильнее команды Словении – 1:2. Россияне набрали три очка и гарантировали себе выход как минимум в стыковые матчи.

Кроме того, путевку на Мундиаль оформила Германия, которая разбила Северную Македонию и оторвалась от Румынии. Вашему вниманию все результаты игрового дня.

Видео дня

Квалификация ЧМ-2022. 8-й тур

Группа Е

Эстония – Уэльс 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 12 Мур.

Эстония – Хейн, Кууск, Тамм, Паскочий, Метс, Пикк (Синявский, 57), Поом, Тенисте (Оямаа, 76), Сорга (Кирсс, 81), Зенев (Ващук, 82), Кяйт (Калласте, 82).

Уэльс – Уорд, Мифем, Робертс (Гантер, 83), Родон, Ампаду, Рэмзи (Моррелл, 80), Аллен, Томас, Уилсон (Джонсон, 83), Джеймс, Мур (Харрис, 71).

Предупреждения: Пикк (24), Кяйт (31), Уилсон (34), Томас (54), Кууск (59), Мур (64), Аллен (73).

Беларусь – Чехия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 22 Шик, 0:2 – 65 Гложек.

Беларусь – Павлюченко, Бегунов, Печенин, Юденков, Быков, Селява (Садовничий, 46), Эбонг, Седько, Климович (Соловей, 78), Антилевский (Лисакович, 68), Лисакович.

Чехия – Вацлик, Визнер, Матею, Зима, Челюстка, Садилек (Змргал, 88), Соучек, Пешек (Копиц, 81), Шик (Крал, 90), Выдра (Павелка, 46), Гложек (Кухта, 88).

Предупреждения: Быков (17), Печенин (24), Гложек (72), Зима (73), Юденков (90).

Группа G

Норвегия – Черногория 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 29 Эльюнусси, 2:0 – 90 Эльюнусси.

Норвегия – Нюланд, Страннберг, Мелинг, Педерсен, Ханче-Ольсен (Габрильсен, 89), Эдегор (Грегерсен, 82), Дэли (Юнсен, 64), Хеуге (Эурснес, 46), Эльюнусси, Торстведт (Бериша, 64), Берг.

Черногория – Шаркич, Вуячич, Радунович (Бечирай, 82), Вешович, Марушич, Хакшабанович (Джурджевич, 67), Шчекич (Йовович, 76), Янкович, Косович (Осмайич, 46), Томашевич, Йоветич.

Предупреждения: Вуячич (49), Марушич (63), Радунович (63), Нюланд (72), Йовович (89), Грегерсен (90), Вешович (90).

Удаление: Вешович (90).

Латвия – Турция 1:2 (0:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 70, автогол Демирал, 1:1 – 75 Дурсун, 1:2 – 90, пенальти Йылмаз.

Латвия – Озолс, Черномордый, Юрковскис, Дубра, Эмсис, Савальниекс, Зюзин (Тарасов, 60), Яунземс (Онтужанс, 73), Цыганик, Гутковский (Кроллис, 81), Улдрикис (Кигурс, 60).

Турция – Чакыр, Демирал, Сеюнджю, Челик, Эркин (Йылмаз, 65), Оздемир, Кекчю (Дурсун, 65), Ундер, Чалханоглу, Актюркоглу (Дервишоглу, 74), Йылмаз.

Предупреждения: Яунземс (3), Цыганик (50), Йылмаз (57), Тарасов (87), Озолс (90).

Нидерланды – Гибралтар 6:0 (3:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 9 ван Дейк, 2:0 – 21 Депай, 3:0 – 45, пенальти Депай, 4:0 – 48 Думфрис, 5:0 – 75 Данджума, 6:0 – 86 Мален.

Нидерланды – Бейло, ван Дейк, Блинд, де Врей, Думфрис, Классен, де Йонг (Вегорст, 60), Бергейс (Данджума, 60), Вейналдум, Ланг (Мален, 78), Депай.

Гибралтар – Банда, Босио (Ронан, 46), Чиполина (Бритто, 46), Оливеро, Валарино, Эннесли, Уокер (Хассан, 80), Уайзмэн, Торилла (Муэли, 88), Чиполина, Стайч (Кассиаро, 62).

Предупреждение: Торилла (18).

Группа H

Кипр – Мальта 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: 1:0 – 6 Папулис, 1:1 – 53 Мускат, 2:1 – 80 Сотириу, 2:2 – 90 Дегабриэле.

Кипр – Михаил, Кирьяку (Гогич, 79), Сотириу, Антониадис, Иоанну, Лоизу (Какулис, 61), Кастанос, Папулис (Панайоту, 86), Андреу (Питтас, 79), Сотириу, Деметриу (Псалтис, 86).

Мальта – Бонелло (Галеа, 83), Пепе, Борг (Шоу, 57), Мускат, Аттард, Каруана (Пизани, 46), Теума, Камензули, Греч (Дегабриэле, 71), Монтебелло, Мбонг (Димек, 71).

Предупреждения: Деметриу (58), Теума (80), Сотириу (90), Иоанну (90), Мускат (90).

Словения – Россия 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 28 Дивеев, 0:2 – 32 Джикия, 1:2 – 40 Иличич.

Словения – Облак, Мевля, Карничник (Рогель, 87), Балковец, Бийол, Вербич (Шешко, 53), Гнезда-Черин (Захович, 87), Иличич, Куртич, Ловрич, Шпорар (Чрнигой, 72).

Россия – Сафонов, Джикия, Кудряшов, Дивеев (Осипенко, 36), Сутормин, Кузяев, Фомин (Ерохин, 86), Бакаев (Чистяков, 86), Баринов, Миранчук (Заболотный, 78), Смолов (Захарян, 79).

Предупреждения: Шпорар (1), Гнезда-Черин (27), Сутормин (42), Вербич (51), Бийол (77), Ловрич (90).

Хорватия – Словакия 2:2 (1:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 20 Шранц, 1:1 – 25 Крамарич, 1:2 – 45 Гараслин, 2:2 – 71 Модрич.

Хорватия – Ливакович, Баришич, Гвардиол, Вида, Станишич (Ливая, 67), Иванушец (Влашич, 46), Перишич, Пашалич (Брекало, 60), Брозович, Модрич, Крамарич (Сучич, 85).

Словакия – Родак, Шкриньяр, Шатка, Пекарик, Ганцко, Куцка (Йирка, 85), Гамшик (Беро, 41), Гараслин (Косцелник, 72), Грошовски, Альмаши, Шранц.

Предупреждения: Куцка (69), Родак (70), Шранц (80), Ганцко (89), Баришич (90).

Группа J

Исландия – Лихтенштейн 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 19 Тоурдарсон, 2:0 – 35, пенальти Гудмундссон, 3:0 – 79, пенальти Гудмундссон, 4:0 – 89 Гудьонсен.

Исландия – Олафссон, Гретарссон (Херманнссон, 32), Бьярнасон, Сампстед, Хельгасон (Бальдурссон, 65), Бьярнасон, Тораринссон, Торстейнссон (Эллертссон, 65), Тоурдарсон (Гудьонсен, 80), Гудмундссон, Кьяртанссон (Гудьонсен, 65).

Лихтенштейн – Бюхель, Хофер, Геппель, Грюненфельдер, Малин (Марксер, 8), Хаслер, Вольфингер (Кардешоглу, 84), Фроммельт, Зеле (Йылдыз, 67), Майер (Фрик, 46), Фрик (Брэндле, 84).

Предупреждения: Марксер (34), Фроммельт (58).

Удаление: Марксер (63).

Северная Македония – Германия 0:4 (0:0, 0:4)

Голы: 0:1 – 50 Хавертц, 0:2 – 70 Вернер, 0:3 – 73 Вернер, 0:4 – 83 Мусиала.

Северная Македония – Димитриевски, Муслиу, Ристовски (Ашковски, 77), Велкоски, Алиоски, Костадинов (Ристевски, 77), Николов (Ракип, 58), Чурлинов, Адеми (Спировски, 29), Элмаз, Яхович (Миовски, 58).

Германия – Нойер, Зюле, Керер, Клостерманн, Раум, Киммих, Хавертц (Адейеми, 61), Горетцка (Виртц, 61), Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Гнабри (Хофманн, 74).

Предупреждения: Хавертц (54), Ристовски (70).

Румыния – Армения 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 26 Митрицэ.

Румыния – Ницэ, Рациу (Маня, 66), Банку, Кирикеш, Неделчару, Чикылдэу, Станчу (Неделку, 81), Хаджи (Михэилэ, 81), Марин, Митрицэ (Моруцан, 62), Кешерю (Иван, 62).

Армения – Юрченко, Оганесян, Ароян, Тертерян, Восканян, Мхитарян, Сперцян (Варданян, 77), Байрамян (Адамян, 46), Удо (Карапетян, 82), Барсегян (Селараян, 46), Григорян (Гелоян, 46).

Предупреждения: Барсегян (37), Сперцян (65), Ароян (71), Восканян (74), Чикылдэу (84), Михэилэ (86), Адамян (88).