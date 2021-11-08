Петраков шестью словами описал возвращение Малиновского в сборную Украины после конфликта с игроком

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков очень лаконично прокомментировал вызов в команду Руслана Малиновского, с которым у него ранее был конфликт. Наставник "желто-синих" во время пресс-конференции перед матчами с Болгарией (11 ноября) и Боснией (16 ноября) использовал всего лишь шесть слов в разговоре с журналистами.

"Мы с Русланом перевернули эту страницу. Все", – заявил Петраков. После этого наставник украинцев не стал развивать тему.

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Он отметил, что все вызванные им футболисты подошли к тренировочному сбору здоровыми и без травм. "Все ребята собрались, все здоровы, начинаем сбор. Сколько будет замен в матче с Болгарией? Шесть, потому что это контрольная игра. Не будет никакой значительной ротации, потому что мы готовимся к игре года с Боснией", – сказал тренер нашей команды.

Напомним, с Болгарией украинская сборная проведет товарищеский матч в Одессе. А в Боснии "желто-синие" сыграют заключительный матч отбора ЧМ-2022. Подопечные Петракова занимают второе место в группе, набрав девять очков в семи встречах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков рассказал о том, что Руслан Малиновский покинул расположение национальной команды перед спаррингом с чехами в сентябре. Сам футболист обвинил тренера в том, что тот плел интриги за его спиной.