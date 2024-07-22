УЕФА засчитал украинцам техническое поражение в матчах Лиги конференций

Европейский футбольный союз (УЕФА) засчитал два технических поражения со счетом 0:3 СК "Днепр-1" в матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций с венгерской "Академией Пушкаш". Таким образом организация отреагировала на то, что украинская команда снялась с нового розыгрыша чемпионата страны (УПЛ).

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Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Решение контрольно-дисциплинарного комитета означает, что днепряне завершили сезон и не принесли стране ни одного очка в таблицу коэффициентов. OBOZ.UA недавно разбирался, что положение в этом рейтинге для Украины близко к катастрофическому.

Таким образом, в еврокубках от нашей страны сыграют "Шахтер" и "Динамо" в Лиге чемпионов, "Кривбасс" в Лиге Европы и житомирское "Полесье" в Лиге конференций. "Горняки" напрямую попали в основную сетку, а вот всем остальным придется участвовать в квалификациях своих турниров.

Что касается УПЛ, то в Украинской ассоциации футбола (УАФ) приняли решение, что вместо снявшегося клуба из Днепра выступит победитель переходного турнира, в котором сыграют "Минай", "Металлист-1925", "Левый берег" и "Эпицентр".

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" объявило демарш накануне матча квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном".

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