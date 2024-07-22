'Динамо' объявило демарш перед матчем Лиги чемпионов: что произошло

Киевское "Динамо" отказалось от участия в официальных мероприятиях накануне матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном". Столичный клуб таким образом отреагировал на участие соперников в так называемом братском кубке, который в начале июля состоялся в столице страны-агрессорки Москве.

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Об этом на пресс-конференции объявил главный тренер "Динамо" Александр Шовковский, пишет официальный сайт "бело-синих". Легендарный вратарь в откровенном заявлении назвал поступок сербских футболистов проявлением неуважения к киевской команде и всему украинскому народу.

"Мы с огромным, мягко говоря, непониманием восприняли поездку ФК "Партизан" в Москву на товарищеский, "братский" турнир, где они провели серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности с теми, кто ведет против нас агрессивную, захватническую войну. Учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях ФК "Партизан", который поехал на этот турнир в страну, которая атакует и убивает граждан нашей страны", – сказал Шовковский.

Напомним, украинцы и сербы проведут первый матч квалификации Лиги чемпионов во вторник, 23 июля. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Партизан". Начало игры – ы 21:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина за несколько дней до старта нового еврокубкового сезона лишилась одного из своих представителей.

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