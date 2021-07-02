УЕФА заплатит "Динамо" за травму Беседина: Игорь Суркис раскрыл детали

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что, согласно регламенту, УЕФА будет выплачивать зарплату нападающему киевлян Артему Беседину, пока он не восстановится от травмы колена. Украинский футболист был вынужден покинуть поле после грубого фола со стороны защитника сборной Швеции Маркуса Даниэльссона в матче 1/8 финала Евро-2020.

В комментарии изданию "Фокус" владелец столичной команды опроверг информацию, которая ранее появилась в СМИ, о том, что за каждый день восстановления Беседина "Динамо" будет получать около 20 тысяч евро.

"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день – это все не соответствует действительности. Если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимые с нашими", – объяснил Суркис-младший.

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Напомним, что Беседин получил травму в овертайме матча Швеция – Украина, а соперник, который нанес ему повреждение, был удален с поля. На последних минутах поединка форварду Артему Довбику удалось забить гол и вывести нашу сборную в четвертьфинал, где подопечные Андрея Шевченко сыграют с Англией 3 июля в Риме.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист "Динамо" впервые высказался о травме, полученной в противостоянии со Швецией.

По словам главного врача киевлян, Беседин пропустит около шести месяцев.