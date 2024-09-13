УЕФА внезапно 'отменил' выход сборной Украины на молодежный Евро-2025

Европейский футбольный союз (УЕФА) опроверг свое же заявление о том, что молодежная сборная Украины досрочно квалифицировалась на континентальное первенство-2025. Теперь уточняется, что команда тренера Унаи Мельгосы гарантировала себе место в топ-2 группы, однако все еще не получила путевку на турнир.

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Об этом говорится на сайте УЕФА. Украинцы выиграли все восемь отборочных матчей, но еще могут не стать победителем группы или одной из трех лучших команд, среди занявших вторые места. К такому выводу аналитики УЕФА пришли после изучениях всех возможных вариантов.

При этом шансы на то, что "сине-желтые" отправятся в плей-офф мизерные. Для этого нужно совпадения целого комплекса результатов.

За два тура до финиша украинцы в группе F на пять очков опережают Англию. В оставшихся матчах подопечные Мельгосы сыграют на выезде с главным преследователем (10 октября) и Сербией (15 октября). Жеребьевка финальной части молодежного Евро состоится 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, национальная сборная Украины по футболу проиграла два стартовых матча Лиги наций. После этого тренер команды Сергей Ребров ответил на вопрос об отставке.

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