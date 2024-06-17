УЕФА сделал заявление о запрете флага России на матчах Евро-2024 с участием сборной Украины

Европейский футбольный союз (УЕФА) подтвердил запрет на использование болельщиками российских флагов во время матчей сборной Украины на континентальном первенстве 2024 года в Германии. При этом в организации отметили, что на других поединках символики террористического государства была разрешена.

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Об этом в УЕФА заявили пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". "Российские флаги не будут разрешены на матчах национальной сборной Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности", – отметили в УЕФА.

Символика российского террористического государства была замечена на первом же матче Евро-2024. Во время игры Германия – Шотландия на той же "Альянц Арене" в Мюнхене вывесили как минимум два флага РФ. Также их пронесли на стадионе в Гельзенкирхене, где накануне Англия обыграла Сербию.

Ранее организаторы главной фан-зоны чемпионата в Берлине разрешили использовать символику только стран-участниц Евро-2024.

Первая игра "сине-желтых" на континентальном первенстве пройдет 17 июня. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший игрок донецкого "Шахтера" Разван Рац выразил уверенность в том, что сборной Украины нельзя уже сейчас засчитывать три очка в матче Евро-2024 с Румынией.

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