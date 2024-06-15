Сборные Германии и Шотландии в пятницу, 14 июня, открыли 17-й чемпионат Европы по футболу. Команды сыграли сверхрезультативный матч в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена", где сильнее оказались хозяева турнира, которые просто уничтожили соперников со счетом 5:1.

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Уже в первом поединке турнира его организаторы не справились со своими обязанностями. Они позволили некоторым болельщикам вывесить на арене флаги российского террористического государства, хотя его команда отстранена от международных турниров из-за войны РФ против Украины.

В частности на одном из флагов значилась надпись "Белгород". Российские пропагандисты пришли в экстаз от этого события, восхитившись якобы смелостью болельщиков, но замазав их лица.

"Мы, россияне, смотрим на этот чужой праздник жизни со своими детскими эмоциями, с воспоминаниями о прекрасных годах, когда и отечественная сборная радовала глаз. Но, мягко говоря, нам чуть не до этого сейчас. Счастье в том, что мы там есть, нас не заткнуть, не убрать, не замазать. И российские флаги с наименованием приграничных регионов, есть уверенность, на трибуны красивой арены протащили тайно или дали понять местным секьюрити, что это ничто иное, как сербские стяги", – написали в издании "Советский спорт".

Отметим, что организаторы главной фан-зоны Евро-2024 в Берлине запретили использовать российский флаг во время турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, матче Германия – Шотландия на старте чемпионата Европы по футболу принес исторический результат в турнире за все времена.

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