На Евро-2024 запретили флаг России

Организаторы главной фан-зоны чемпионата Европы по футболу 2024 года в Берлине наложили запрете на российские, израильские и палестинские флаги. В немецкой столице, которая примет шесть матчей турнира, включая финал, настаивают на том, что болельщики не имеют права устраивать на площадках первенства митинги.

Об этом информирует издание Berliner Morgenpost. В комментарии журналистам директор компании, которая будет заниматься операционным управлением фан-зоны, Мориц ван Дюльмен отметил, что будут разрешены лишь национальная символика сборных-участниц чемпионата.

"Разумеется, все национальные флаги стран-участниц – это часть чемпионата – разрешены. Мы просим вас оставить все остальные флаги дома. Чемпионат Европы по футболу – не место для других видов митингов. В данном случае мы хотим промотировать футбол как игру", – сказал Дюльмен.

Напомним, сборная Украины в четвертый раз подряд сыграет на континентальном футбольном первенстве. На групповом этапе Евро-2024 "сине-желтые" встретятся с Бельгией, Словакией и Румынией. Перед турниром подопечные Сергей Реброва сыграли вничью с Германией, проиграли Польше и разгромили Молдову.

Как сообщал OBOZ.UA, портал Goal.com вынес вердикт сборной Украины на Евро-2024. А знаменитый тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему команды.

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