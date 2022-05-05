Финал Лиги чемпионов 2022: когда и во сколько матч 'Ливерпуль' – 'Реал'

Английский "Ливерпуль" и испанский "Реал" сыграют в решающем матче нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Команды повторят финал турнира, который в 2018 году состоялся на киевском НСК "Олимпийский". Тогда сильнее была мадридская команда – 3:1.

"Реал" и "Ливерпуль" вновь разыграют трофей в субботу, 28 мая. Встречу примет стадион "Стад де Франс" в столице Франции Париже.

Главный матч клубного европейского сезона начнется в традиционное для турнира время. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Видео дня

Увидеть новое противостояние "Реала" и "Ливерпуля" можно будет благодаря видеоплатформе Megogo. Прямую трансляцию покажет стримминговый канал "Megogo Футбол 1". Он также доступен на сервисе Volia TV.

Кроме того, показ в своей эфирной сетке запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

Напомним, "Ливерпуль" в полуфинальной дуэли был сильнее другой испанской команды – "Вильярреала" (2:0 и 3:2). А "Реал" совершил впечатляющий камбэк в противостоянии с англичанами из "Манчестер Сити" (3:4 и 3:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря поражению "Вильярреала" в полуфинале Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" получил прямую путевку в групповой этап следующего розыгрыша турнира.