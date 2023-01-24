УЕФА не вернет Россию и наложит на оккупантов новые санкции – СМИ

Европейский футбольный союз (УЕФА) не собирается возвращать российские команды в турниры под своей эгидой, несмотря на многочисленные сообщения пропагандистских СМИ из РФ. Более того, в отношении страны-агрессора будет введена новая санкция.

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Такими данными располагает авторитетное британское издание Sky News. Россияне заявили о встрече с представителями УЕФА накануне исполкома организации 25 января, на котором намерены поднять вопрос о восстановлении клубов из РФ в международных соревновании. Однако, в УЕФА лишь хотят обсудить общее положение дел в российском футболе, а о возвращении в турниры не может быть и речи, пока не закончится война в Украине.

Более того, Россию лишат права на проведение Суперкубка УЕФА нынешнего года, который в августе должна принять Казань. Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что УЕФА якобы понес колоссальные финансовые потери из-за дисквалификации команд из страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА продолжает финансировать программы развития футбола в Российской Федерации. В частности, недавно организация пополнила бюджет федерации страны-агрессора на 8 млн долларов.

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