Финансирование террористов? УЕФА выплатил России 8 млн долларов: что произошло

Европейский футбольный союз (УЕФА) продолжает финансировать программы развития спорта №1 в Российской Федерации. В частности, недавно организация пополнила бюджет федерации страны-агрессора на сумму в 8 миллионов долларов.

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Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. При этом, отвечая на вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК), он сообщил, что РФС заплатил УЕФА членский взнос в размере 250 швейцарских франков (250 евро).

"Это не легкая атлетика, где участие в международной ассоциации стоит десятки тысяч в иностранной валюте. У нас это стоит 250 швейцарских франков. Если бы мы даже приняли решение о выходе, то полгода гарантировано являлись членами УЕФА. Процедура финансовой сверки, наверное, подтвердила бы нам, что 125 франков нам надо вернуть. Смешно, но тем не менее. При этом от УЕФА мы только что получили 8 миллионов долларов по одной из финансовых программ. Мы их получили", – рассказал Митрофанов.

Напомним, 27 декабря Россия должна была объявить о выходе из УЕФА и переходе в Азию, однако неожиданно голосование было отложено. Позже всплыла причина такого решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок киевского "Динамо" и сборной России Андрей Канчельскис выразил уверенность в том, что российские команды не будут восстановлены в турнирах УЕФА в ближайшие 10 лет. А легендарный форвард "Зенита" Андрей Аршавин отметил, что Россия не нужна УЕФА.

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