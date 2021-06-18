УЕФА может перенести финал Евро-2020 – СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может отобрать финал Евро-2020 у Лондона и перенести его в Будапешт. Стадион в столице Венгрии является единственным на чемпионате, трибуны которого могут быть полностью заполнены.

Как сообщает издание The Times, в УЕФА обеспокоены карантинными ограничениями из-за коронавируса, которые введены в Великобритании, и хотят, чтобы на решающий матч беспрепятственно попали 2500 VIP-гостей. В организации заявили, что готовы изменить место проведения финала, если его не смогут посетить фанаты, официальные лица и другие важные персоны.

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Британское правительство обсуждает возможность отмены обязательной 10-дневной самоизоляции для вышеуказанных гостей. Сейчас это правило касается всех жителей стран, которые находятся в "желтом" и "красном" списках Великобритании. В первый входят все команды-участницы Евро-2020, кроме Турции – они попали в "красную" зону.

Напомним, что оба полуфинала (6 и 7 июля) и финал (11 июля) должны пройти в Лондоне на "Уэмбли".

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня на чемпионате Европы состоялось три матча. Сначала Украина добыла первую победу на Евро, одолев Северную Македонию в нервном противостоянии, затем Бельгия совершила камбэк в поединке с Данией, а Нидерланды вышли в плей-офф, легко разобравшись с Австрией.