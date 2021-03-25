УЄФА змінив автора гола України у ворота Франції. Відео

Півзахисника збірної України Сергія Сидорчука назвали автором гола у ворота збірної Франції в першому матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року.

Наш співвітчизник відзначився на 57-й хвилині зустрічі. Після його удару метрів із 15 м'яч зрикошетив від захисника "галльських півнів" Преснеля Кімпембе і влетів у кут воріт Уго Льоріса. Спочатку м'яч записали як автогол футболіста збірної Франції. Однак уже після фінального свистка УЄФА вніс зміни до протоколу і назвав Сидорчука автором гола.

Нагадаємо, збірна України сенсаційно зіграла внічию з чинними чемпіонами світу на старті кваліфікації до Мундіалю в Катарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловив невдоволення результатом матчу з Україною і зазначив, що не стане критикувати свого опонента Андрія Шевченка за обрану тактику.