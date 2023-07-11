УЕФА и ФИФА запретили турецкому гранду подписать контракт с 'Газпромом' – СМИ

Стамбульский "Бешикташ" свернул переговоры с российской государственной компанией "Газпром", с которым собирался подписать спонсорское соглашение. Турецкий клуб получил сигналы от Европейского футбольного союза (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) о том, что договор с представителями страны-агрессорки может иметь негативные последствия.

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Об этом пишет портал 90min.com. "Бешикташ" долго вел переговоры с "Газпромом", а в России даже раскрывали условия сделки. Турки намеревались заработать за пять лет сотрудничества с главной компанией террористического государства до 100 миллионов евро.

Однако из-за санкций УЕФА и ФИФА в отношении России "орлы" вынуждены были отказаться от соглашения с "Газпромом". Вместо этого стамбульский гранд договорился о спонсорстве с компанией Emirates. За три года эмиратский авиагигант заплатит "Бешикташу" 32 миллиона евро.

Ранее президент турецкого "Фенербахче" Али Коч выразил свое восхищение сотрудничеством с санкт-петербургским "Зенитом", а также отправился в Россию для переговоров с "Газпромом". Он назвал себя "единственным, кто защищает Россию".

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отправился вместе с турецким "Фенербахче" на товарищеским матч с "Зенитом" в Россию.

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