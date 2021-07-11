Убитый отец и сокровище нации: 7 неизвестных фактов о сборной Англии по футболу

Перед финальным матчем Евро-2020, в котором сойдутся сборные Англии и Италии, известный украинский журналист Юрий Чевордов собрал 7 фактов о главном фаворите турнира. OBOZREVATEL предлагает своим читателям увидеть с необычной стороны таких футболистов английской сборной, как Маркус Рашфорд, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн, Джейдон Санчо, Фил Фоден, Букайо Сака и Тони Маунт.

Маркус Рашфорд

Во время пандемии Маркус пожертвовал около 50 000 фунтов и запустил совместно с фондом доставку на дом школьных обедов в графстве Большой Манчестер.

Рашфорд рос без отца, поэтому мама Мэл трудилась на трёх работах, чтобы прокормить пятерых детей. Часто этого заработка не хватало, чтобы обеспечить семью едой. Иногда Мэл даже засыпала голодной, отдавая последнее детям. Рашфордов выручала именно школа – там ребята могли питаться бесплатно.

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За неравнодушную позицию Маркус в 22 года удостоился звания почётного доктора Манчестерского университета, став в один ряд с Алексом Фергюсоном и Бобби Чарльтоном. А в октябре футболиста окрестили кавалером Ордена Британской империи.

Джейдон Санчо

Этот игрок – сокровище нации, которое не разглядели в Манчестере. Молодой англичанин, о котором уже мечтают все топ-клубы мира. Санчо – уроженец Лондона. С 7 лет начал заниматься в академии футбольного клуба Уотфорд. В 14-летнем возрасте академия Манчестер Сити выкупила игрока за 66 тысяч фунтов.

В мае 2017 года председатель Манчестер Сити назвал троих игроков академии Сити, которые имеют хорошие шансы на то, чтобы оказаться в первой команде. Ими были: Фил Фоден, Браим Диас и Джейдон Санчо.

Джейдона Санчо не устраивали туманные перспективы на туманном альбионе в составе Сити и летом 2017 года представители игрока начали искать ему варианты продолжения его игровой карьеры.

На горизонте появились представители дортмундской Боруссии, которые вели длительные и сложные переговоры с Манчестер Сити. Дортмундцам удалось закрыть переход молодого англичанина в последний день трансферного окна – 31 августа 2017 года. По разным оценкам Боруссия заплатила за тогда еще не особо известного английского тинейджера от 8 до 10 миллионов фунтов.

Изначально казалось, что Цорк и компания с ума сошли выкладывать такую солидную сумму за какого-то английского "ноунейма". Сейчас же их называют гениями селекционной работы, а оценочная стоимость Санчо уже перевалила отметку в 100 миллионов евро. Джейдон стал первым игроком сборной Англии, который родился в третьем тысячелетии.

Фил Фоден

Футболиста "Манчестер Сити" считают самым талантливым молодым игроком в английском футболе. Несмотря на свой профессиональный контракт с "Сити", в интернете регулярно появляются видеоролики, как неугомонный Фил гоняет в футбол с пацанами на улицах родного города Стокпорт.

Хосеп Гвардиола – самый большой поклонник Фодена. В июле 2019 года он называл парня "самым талантливым игроком", которого он когда-либо видел. Это сказал тренер, тренировавший Лионеля Месси.

В возрасте 18 лет Фоден купил дом за два миллиона фунтов стерлингов для себя и всей своей семьи, потому что был полон решимости сохранить близких людей рядом. Они дружно переехали на юг Манчестера. Спустя всего несколько месяцев после покупки дома, Фил Фоден стал отцом. Его возлюбленная подарила футболисту сына Ронни.

Когда Фил не играет в футбол и не нянчится со своим маленьким сыном, он точно ловит рыбу.

Имя Фила Фодена есть в книге рекордов Гинесса. Потому что он является самым молодым игроком, который выигрывал Премьер-Лигу (17 лет и 350 дней).

В декабре 2017 года Фоден стал первым игроком, родившимся после 2000 года, который вышел на поле в матче Лиги чемпионов. Он попал в состав на игру с донецким "Шахтёром" (1:2). И он самый молодой англичанин, попавший в стартовый состав на игру в главном клубном турнире Европы (17 лет и 192 дня).

В 2017 году юниорская сборная Англии выиграла чемпионат мира среди юношей до 17 лет, и Фоден был главной звездой той команды. По итогам турнира ему вручили "Золотой мяч". Кстати, тогда тоже блистал Джейдон Санчо.

В том же году ВВС вручил Фодену награду главного молодого спортсмена, которую ранее получали Уэйн Руни и Энди Маррей.

Букайо Сака

19-летний Сака родился в Лондоне в семье нигерийских мигрантов. Его родители много работали и привили сыну желание трудиться и быть скромным. В академии сразу же подметили талант парня, который был хорош во всех дисциплинах. Сака быстро пролетел все молодежные ступени и в 17 получил от "Арсенала" профессиональный контракт.

Вскоре Сака попал в первую команду и дебютировал за "Арсенал" в 17 лет в матче с украинской "Ворсклой".

Сака — уникальный парень не только на поле, но и за его пределами. Он вошел в 1% самых успешных учеников Великобритании — в его аттестате было три 5 и четыре 5+. И это с учетом того, что парню пришлось совмещать учебу с жесткой тренировочной программой в "Арсенале".

"Букайо потрясающе ладит со всеми в команде и показывает классный футбол", — восхищается партнером по атаке Рахим Стерлинг.

Рахим Стерлинг

Отца Рахима убили, когда ему было два года. Мама почти не занималась им – она всегда работала, чтобы обеспечить всем необходимым.

"Я почти не видел маму. Она всё время работала. Всё время! Ночью она убиралась в гостинице, с утра мыла туалеты в каких-то кафе. Днем училась и работала ещё где-то. Я помогал ей, иногда ходил и убирался тоже. Это мелочь, но я пытался хоть как-то разгрузить её. Представляете, мелкий пацан, но уже моет туалеты ради денег. Я просто хотел помочь маме".

Воспитанием Стерлинга и других детей семьи занялась бабушка. Она водила каждый день их в школу, делала со всеми уроки.

"Самое яркое воспоминание из детства – мы с бабушкой идём на "Уэмбли". Нет, ни на какой-то матч. А просто посмотреть, что и как. Это реально тот самый момент, который я запомню на всю жизнь. Тогда я сказал ей, что однажды сыграю на этом стадионе".

У Стерлинга есть памятные тату. Одна – в честь убитого отца.

Гарри Кейн

Каждый раз во время важных матчей на трибунах капитана Англии Гарри Кэйна поддерживает его супруга Кэти.

Гарри и Кэти вместе учились школе Chingford Foundation School. На фотографии 2005 года: звезда футбола Дэвид Бэкхэм приехал в родную школу и позирует с маленькими учениками.

Этими школьниками были Гарри и Кэти.

Тони Маунт

"Челси" долгое время был клубом, в котором сложнее всего пробиться в основу воспитанникам собственной академии. Со времен Джона Терри закрепиться в основе не смог ни один доморощенный игрок, пока летом прошлого года клуб не был поставлен в условия, когда довериться воспитанникам академии пришлось. Мейсон Маунт был одним из тех, кто воспользовался ситуацией и оправдал доверие нового менеджера Фрэнка Лэмпарда.

Мейсон Маунт был непреклонен. "Я никуда не уйду", — сказал 15-летний парень, которому было предложено поменять все, на что он потратил последние девять лет — стипендиальный контракт с "Челси", с перспективой профессиональной сделки, когда ему исполнится 17 лет.

У тех, кто был ближе к нему, были свои мысли, и в доме Маунтов с четырьмя спальнями на окраине Портсмута был созван семейный совет. Родители, дедушка, тети и дяди собрались на кухне, когда отец семейства Тони Маунт выразил свою обеспокоенность тем, что у его сына не будет перспектив в "Челси".

Тони Маунт — футболист с многолетним опытом игры и управления на любительском уровне, высоко ценил звездное футбольное образование, полученное сыном в "Челси". Но, понятное дело, он опасался, что путь во взрослую команду будет закрыт для младшего из его четырех детей. "Никто в академии "Челси" не попал в первую команду со времен Джона Терри" — таков был его аргумент.

"Я остаюсь в "Челси", — был неумолим юный талант, не принимая во внимание предложение своего отца, что ему, возможно, стоит воспользоваться интересом других топ-клубов.

"Я был тут с шести лет — это мой клуб", — говорил Мейсон. "И я буду играть в первой команде "Челси".

После финального матча Лиги чемпионов, когда он коснулся заветного кубка, улыбка сказала все за него. Лучший игрок года в "Челси" стал ещё и победителем Лиги чемпионов в 22 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Евро-2020 пройдет 11 июля на "Уэмбли". Начало в 22:00. Уже опубликован прогноз букмекеров и список телеканалов, которые покажут встречу.