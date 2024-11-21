"Убирайтесь, оккупанты". В УЕФА подали жалобу на Украину

Сербский футбольный союз подал жалобу в УЕФА на поведение украинских и албанских болельщиков во время матча 6-го тура Лиги наций. По информации румынского издания GSP, причиной недовольства стали кричалки с антисербским и антироссийским содержанием, которые исполняли фанаты обеих сторон.

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Примерно 200 украинских болельщиков поддерживали албанцев в этих действиях.

Особенное возмущение вызвал баннер, размещённый украинцами. На нём были изображены фигуры в цветах сербского и российского флагов с надписью "Fuck off occupiers", что переводится как "Убирайтесь, оккупанты".

Враждебность между сербами и албанцами имеет исторические корни. Албания считает частично признанное Косово своей исторической территорией, тогда как Сербия продолжает считать эту область своей. Албанцы активно помогают косоварам, большинство из которых являются этническими албанцами, в их борьбе против сербской экспансии.

Пока что УЕФА не дал официального ответа на жалобу и не сообщил о начале расследования инцидента.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Европейский союз футбольных ассоциаций присудил техническое поражение 0:3 сборной Косово в матче против Румынии. Инцидент произошел 15 ноября в Лиге наций, когда косовары покинули поле за несколько минут до конца игры при счете 0:0. Причиной стали скандирования румынских болельщиков "Сербия, Сербия!" и демонстрация сербского флага на трибунах.

Напомним, что 19 ноября сборная Украины по футболу победила команду Албании в 6-м туре Лиги наций. Матч первой группы Лиги B в Тиране завершился со счетом 1:2.

22 ноября в штаб-квартире Европейского футбольного союза (УЕФА) в швейцарском Ньоне.состоится жеребьевка плей-офф Лиги наций, где Украина получит соперника на мартовские стыковые матчи за выход в Лигу А.

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